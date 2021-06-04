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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 15:37

كوريا الشمالية تدين الهجمات الصهيونية على غزة

كوريا الشمالية تدين الهجمات الصهيونية على غزة
ونشرت وزارة الخارجية اليوم عبر موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء، وأشارت إلى أنه ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل الكيان الصهيوني بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الصهيوني لقطاع غزة في مايو.

وقالت الوزارة إن 66 طفلا فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، وشددت على أن ذبح كيان الاحتلال المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال الاحتلال الصهيوني المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية، مؤكدة على أن الفظائع الصهيونية في القدس الشرقية وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.

وقد حددت الأمم المتحدة يوم 4 يونيو كيوم دولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، للتذكير بالأطفال الضحايا الأبرياء بسبب عدوان الكيان الصهيوني على لبنان في عام 1982.
رقم : 936256
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