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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 16:17
مؤكداً "نفتخر بالعلاقات مع الجمهوية الإسلامية" ونسعى لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياض

الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم

الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
وأوضح الكاظمي في مقابلة صحافية في معرض رده على دعوة الحاكم العسكري الأمريكي السابق للعراق بول برميل بنزع أسلحة الحشد الشعبي، " لم نسمح لأطراف خارجية أن تملي علينا قرارًا سياديًا يخص سلاح الحشد الشعبي، والحشد هم أبنائي".
وبين الكاظمي على أن "الحشد الشعبي بلا شك منظمة قانونية عراقية وجزء من جهاز الأمن العراقي، ونعمل على دعم الحشد الشعبي ورفع مستوى قدراته الدفاعية".
وتابع "لعب الحشد الشعبي مثله مثل الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، دورًا رئيسيًا في الحرب ضد داعش".
وفيما يتعلق بإمكانية أن يخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في اكتوبر المقبل، قال الكاظمي "لن أترشح للانتخابات البرلمانية".
وفي إشارة إلى الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء العراقي: "قبل الجولة الثالثة من المحادثات، تمكنا من خفض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى أكثر من 60 بالمائة".
وأضاف "ستبدأ اللجنة الفنية التي تم الاتفاق عليها في الجولة الثالثة من المحادثات، العمل قريباً لوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية المقاتلة المتبقية من العراق".

العلاقات الإيرانية
وبشأن العلاقات العراقية الإيرانية، قال الكاظمي "أنا افتخر بأن علاقات العراق اليوم مع الجمهورية الإسلامية في أفضل حالاتها وقد أكون أكثر رئيس وزراء عمل على المصالح العراقية والمصالح الإيرانية المشتركة وطور هذه العلاقات أنا أفتخر أني كنت صريحًا ببناء العلاقة البناءة لمصلحة البلدين".
وأضاف إن "العراق في السابق كان كرجل مريض بسبب سياسات صدام حسين الرعناء".
وبشأن إمكانية إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، قال "زيارة الاربعين من أجل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فمن غير المنطق أن أضع العراقيل والمعوقات أمام الزيارة وسنسمح للزوار من ايران بزيارة المراقد المُقدسة قريبًا".
وتابع "أنا مؤمن برفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين إلى العراق، وسوف نعمل عليها بكل تأكيد".

الوساطة بين طهران والرياض
وفيما يتعلق بوساطة بغداد بين طهران والرياض لتقريب وجهات النظر، أوضح قائلاً "العراق يسعى لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياض".
رقم : 936262
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