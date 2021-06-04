خالد القدومي: الأمة الإسلامية كلها شريكة في انتصار المقاومة الفلسطينية

وأضاف القدومي، أن هذا الانتصار هو انتصار للأمة الإسلامية، وخص أهل اليمن بكل مكوناته الشعبية والسياسية، وشكرهم على فعالياتهم الشعبية في وخروجهم بالملايين لنصرة المقاومة الفلسطينية.



وأوضح ممثل حماس لدى إيران أن فلسطين اليوم في عزة وكرامة بفضل جهاد المقاومين وتضحيات المقاتلين المضحين في سبيل الوطن، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى نبذ الخلافات جانبا والتركيز على العدو الصهيوني المشترك.



وأكد القدومي أن معركة سيف القدس ذهبت بنتياهو إلى الجحيم، داعيا إلى توجيه البوصلة باتجاه القدس وفلسطين وقال إن "العدو الصهيوني هو المستفيد الأكبر من الخلافات بين أعضاء الأمة الإسلامية".