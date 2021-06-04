الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 17:31

تشاد تعزز قواتها على الحدود مع إفريقيا الوسطى

تشاد تعزز قواتها على الحدود مع إفريقيا الوسطى
وقال موسى هارون تيرغو، حاكم ولاية لوغون الشرقية الواقعة في أقصى جنوب تشاد: "لقد عدت من الميدان حيث عززنا مواقعنا بالعديد والعتاد. الأمور لن تكون كما كانت عليه".

بدوره، قال جوليان تاوونيا، رئيس بلدية مدينة بيتوي الحدودية حيث وقع الهجوم إن "الجنود عززوا الإجراءات الأمنية على الحدود"، مضيفا أن "جثث الجنود الذين أعدموا لم تسحب بعد"، ولا تزال في الجانب الآخر من الحدود، وهي معلومة أكدها حاكم الولاية.

وتقول جمهورية إفريقيا الوسطى، البلد الذي مزقته حرب أهلية، إن جيشها كان يلاحق "على الحدود" مسلحين من تحالف متمرد حاول في ديسمبر الإطاحة بالنظام قبل أن يتم القضاء عليه بالكامل تقريبا.

لكن نجامينا وصفت مقتل جنودها بـ"جريمة حرب" وتوعدت مرتكبيها بأنهم "لن يفلتوا من العقاب".

وسارعت جمهورية إفريقيا الوسطى الاثنين إلى فعل كل ما بوسعها لاسترضاء جارتها الشمالية بإصدارها بيانا استنكرت فيه سقوط "قتلى" من جيشي البلدين خلال "تبادل لإطلاق النار على الحدود" وعرضت على تشاد، "البلد الشقيق"، إجراء "تحقيق مشترك".

ويأتي تعزيز القوات التشادية على الحدود قبل قمة استثنائية سيعقدها في برازافيل اليوم الجمعة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا للتباحث في الوضع السياسي في تشاد، حيث خلف محمد إدريس ديبي والده إدريس ديبي الذي حكم البلاد طوال ثلاثة عقود وقتل في أبريل على خط الجبهة، بينما كان يقود شخصيا هجوما مضادا ضد متمردين وصلوا من ليبيا.
مصدر : وكالات
رقم : 936275
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟