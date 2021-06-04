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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 18:03
حرس الثورة:

دعم ولاية الفقيه والتواجد بساحات الثورة ضمان لصون البلاد من المؤامرات

دعم ولاية الفقيه والتواجد بساحات الثورة ضمان لصون البلاد من المؤامرات
وقال حرس الثوری فی البیان: بعد اثنين وثلاثين عاما من عروج مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رض)، والشمس المشرقة للإمامة وقيادة خلفه الصالح الإمام خامنئي، وعبور الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي المراحل الصعبة والخطيرة والتغلب على سلسلة المؤامرات والفتن التی حاکها الاستکبار العالمي والانظمة الرجعية في المنطقة، وإيمانا بالنصر والوعد الإلهي، أصبحت القيادة الحكيمة لقائد الثورة في هذا الوقت، وبالاعتماد على الدعم الشعبي والقدرات الوطنية والمحلية وبنية الاستراتيجيات الذكية والناجحة، ان تصبح الجمهورية الاسلامية الايرانية أقوى دولة في المنطقة ولاعب ايجابي وحاسم في الساحة الدولية، من خلال اقتحام المعاقل الرئيسية في العالم وايجاد موجة من حبل الاستطلاع العالمي للتعرف على الإسلام والثورة الإسلامية ، وإخضاع معسكر الهيمنة والصهيونية ومشاهدة تنامي عظمتها واقتدارها.

واضاف البيان: في مثل هذه الأيام التي يستعد فيها الشعب الإيراني لصنع ملحمة عظيمة رائعة ومجيدة في الاختبار التاريخي لانتخابات 18 يونيو/حزيران (الانتخابات الرئاسية)، فإن مراجعة سيرة حياة الإمام الراحل (رض) ووصيته، خاصة في "دعم ولاية الفقيه" و"التواجد في الساحة" لصون البلاد من حيل الأعداء ومؤامراتهم أمر ضروري أكثر أي وقت مضى، وسيضمن شموخ الوطن الإسلامي العزيز وتقدمه السريع.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 936283
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