ايران تحتفل بالذكرى 32 لرحيل مفجر الثورة الإمام الخميني

"الإمام الخميني (قدس سره) والعالم المعاصر"عنوان الندوة الدولية التي أقيمت في مرقده المقدس بطهران، في ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية، مازالت تطلعاتها تنبض بأفكاره حتى يومنا هذا.



شخصيات سياسية ومفكرين من إيران وخارجها حضروا، مؤكدين أن الإمام كان ومازل مشعل ونبض كل حركات التحرر حول العالم.



الخطوط البيانية لاستمرار وتطور الثورة الإسلامية حتى يومنا هذا، إنما تؤكد متانة وقوة الأساسيات التي وضعها مفجر هذه الثورة الإمام الخميني العظيم.



هذا ما أكد عليه الحاضرون، مشددين على أن هذه الشخصية قل نظيرها عبر التاريخ.



هذا وشدد المشاركون على الشخصية الوحدوية للأمام الخميني، الذي كان عنوان رفض الظلم والاستكبار ودعم المستضعفين بعيدا عن كل الاعتبارات المذهبية والطائفية.



وفي سياق متصل أقامت العتبة الرضوية المقدسة، مؤتمر الإمام الخميني الدولي في يومين متتاليين شارك فيه مجموعة من المفكرين، وعلماء الدين استذكروا فيه مآثر الامام آية الله الخميني (رض) في مشهد المقدسة.



شخصية الإمام الخميني الدينية والسياسية علي لسان علماء الأمة، عنوان لمؤتمر العتبة الرضوية المقدسة في الذكري السنوية لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية والذي شارك فيه ثلة من علماء العراق وإيران.



وحدة المسلمين وتعاضدهم والنظام السياسي الإسلامي وتحرر الشعوب المظلومة من الاستعمار العالمي ونصرة القضية الفلسطينية من أهم مقولات الإمام الخميني الراحل (رض) الذي تناولها المحاضرون في هذا المؤتمر.



وفي هذا الصدد القى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الجمعة خطابا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض) .



وقال قائد الثورة الاسلامية في هذه المناسبة، ان الاعداء يحسبون ان الجمهورية الاسلامية لن تحتفل بذكراها الاربعين واضاف : الأميركيون كانوا قد أعلنوا جليا بأن الجمهورية الاسلامية لن ترى ذكرى تأسيسها الـ 40 ما يثبت فشل مثل هذه التكهنات.



ولفت آية الله خامنئي الى ان: صمود الإمام الخميني (قدس سره) وانتصارات الشعب الايراني خلال الحرب المفروضة أبطل جميع التكهنات بشأن فشل الثورة الاسلامية، واوضح انه كانت للإمام الخميني (رض) ابداعات كثيرة من أهمها تأسيس الجمهورية الإسلامية.



واعتبر قائد الثورة الاسلامية ان : الثورة الاسلامية ليس لم تسقط وتضمحل خلال العقود الماضية بل أصبحت أكثر قوة وتقدما يوما بعد يوم، مشيرا الى ان سر صمود الثورة الإسلامية يكمن في تلازم الجمهورية مع الإسلامية أي حكم الشعب والإسلام.



ولفت سماحته الى ان حاكمية الإسلامية تتجلى بوضوح في القرآن الكريم والإمام الخميني (رض) قد سار على هذا النهج في تأسيس الجمهورية الإسلامية، وانه كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه، مشددا بان الامام الخميني لم يجامل أحدا على حكم الله معتبرا انه من حق الله على الشعب ان يتعاونوا على اقامة حكومة الحق والعدل.



وقال القائد في كلمته : ان الإمام الخميني اعتبر كلمتي (الجمهورية) و(الاسلامية) هما سر النجاح وحل لمشاكل البلد كما انه استطاع ان يجعل الشعب الايراني سيدا لنفسه بعد الدكتاتورية المطلقة كما قام بتوظيف قدرات الشعب العظيمة لتحقيق اعمال كبيرة.



وبدوره أكد حرس الثورة الاسلامية في بيان بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض) أن دعم ولاية الفقيه والتواجد في ساحات الثورة هو ضمان لصون البلاد من مؤامرات العدو.



وقال حرس الثوری فی البیان: بعد اثنين وثلاثين عاما من عروج مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رض)، والشمس المشرقة للإمامة وقيادة خلفه الصالح الإمام خامنئي، وعبور الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي المراحل الصعبة والخطيرة والتغلب على سلسلة المؤامرات والفتن التی حاکها الاستکبار العالمي والانظمة الرجعية في المنطقة، وإيمانا بالنصر والوعد الإلهي، أصبحت القيادة الحكيمة لقائد الثورة في هذا الوقت، وبالاعتماد على الدعم الشعبي والقدرات الوطنية والمحلية وبنية الاستراتيجيات الذكية والناجحة، ان تصبح الجمهورية الاسلامية الايرانية أقوى دولة في المنطقة ولاعب ايجابي وحاسم في الساحة الدولية، من خلال اقتحام المعاقل الرئيسية في العالم وايجاد موجة من حبل الاستطلاع العالمي للتعرف على الإسلام والثورة الإسلامية ، وإخضاع معسكر الهيمنة والصهيونية ومشاهدة تنامي عظمتها واقتدارها.



واضاف البيان: في مثل هذه الأيام التي يستعد فيها الشعب الإيراني لصنع ملحمة عظيمة رائعة ومجيدة في الاختبار التاريخي لانتخابات 18 يونيو/حزيران (الانتخابات الرئاسية)، فإن مراجعة سيرة حياة الإمام الراحل (رض) ووصيته، خاصة في "دعم ولاية الفقيه" و"التواجد في الساحة" لصون البلاد من حيل الأعداء ومؤامراتهم أمر ضروري أكثر أي وقت مضى، وسيضمن شموخ الوطن الإسلامي العزيز وتقدمه السريع.