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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 19:44

أمير قطر: نثمن التعاون مع روسيا في المجال الاقتصادي

أمير قطر: نثمن التعاون مع روسيا في المجال الاقتصادي
وأكد الأمير تميم أن "حجم استثماراتنا في روسيا تضاعف خلال الفترة الأخيرة"، معتبرا أن "منتدى بطرسبرغ يعد نموذجا لما يجب أن يقوم المجتمع الدولي لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية".

وقال "ثبت أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجائحة لوحدها وعلى المجتمع الدولي العمل لتوفير اللقاحات للجميع لا سيما الدول الفقيرة، وقال: "لا يجوز أن تخضع صحة الناس لقوانين السوق والتجارة العالمية".

ودعا الأمير تميم القطاع الخاص في روسيا لاستكشاف الفرص الواعدة في قطر.

ولفت الأمير تميم أن بلاده تعمل على زيادة الاستثمار بالطاقة الخضراء والمستدامة للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وقال إن "المشاريع التنموية في قطر توفر فرصا للشركات الأجنبية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القطري"، معتبرا أن "المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري هو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية".

وفي شأن آخر، قال أمير قطر إن روسيا فتحت جميع الأبواب للمنظمين القطريين للاستفادة من الخبرات الخاصة بتنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أن بلاده وضعت معايير عالية جدا لاستضافة كأس العالم وواثقون بأن مستوى البطولة سيكون عاليا جدا كذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 936304
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