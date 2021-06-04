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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 19:48

الحوثي: مجلس الأمن يتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور باليمن

الحوثي: مجلس الأمن يتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور باليمن
وشدد الحوثي الجمعة على أن “هذا القرار جاء اعتمادا على تقارير استخباراتية مضللة صادرة عن الدول المنخرطة في تحالف العدوان العسكري على اليمن”، واتهم “مجلس الأمن بعدم تجريم دول التحالف وحلفائها في إرهاب اليمن وحصاره ومنع الشعب اليمني من بيع النفط المخزن في ناقلة صافر”.

وطالب الحوثي “مجلس الأمن بإلزام الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاق الموقع بينها وبين الجمهورية اليمنية كطرفين لتجنب كارثة تسريب الناقلة”، وأضاف أن “أي اجتماع للمجلس لا يلزم الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاق سيكون فاشلا وشاهدا على تحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه مسؤولية الكارثة”.

ولفت الحوثي الى أن “دول العدوان لا تسمح بتنفيذ اتفاق صيانة صافر لتفشل عن عمد كل إنجاز تصل إليه الجمهورية اليمنية وعاصمة صمودها صنعاء لإيقاف الكوارث التي يصنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفاؤه”، وتابع ان “دول العدوان بهذا تؤكد فشل المبعوث الأممي إلى اليمن في كل شيء مستهجنا مزاعمها عن حرصها على السلام”.
رقم : 936307
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