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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 19:49

انطلاق'ماراثون القدس' من الشيخ جراح الى بلدة سلوان

انطلاق
وسار المشاركون من أهالي القدس والداخل الفلسطيني، من وسط حي الشيخ جراح، باتجاه شارع صلاح الدين وباب الساهرة والأسباط، وصولا الى أحياء بلدة سلوان، ثم خيمة بطن الهوى.

وارتدى المشاركون قمصانا كتب عليها "ماراثون القدس .. أنقذوا حي الشيخ جراح.. أنقذوا سلوان، والرقم 7850 إشارة الى عدد المهددين بالطرد من منازلهم لصالح المستوطنين، في حي بطن الهوى والشيخ جراح.

وقال الشاب عمر عطية من حي الشيخ جراح أن هذا الماراثون رسالة واضحة على وحدة القضايا في مدينة القدس، وهو دعم لكل الأهالي والأحياء"

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تقمع المشاركين في المارثون الرياضي في بطن الهوى واقتحمت قوات الاحتلال خيمة حي بطن الهوى في سلوان واطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي على المقدسيين هناك.

وهدم الاحتلال خيمة التضامن في حي البطن الهوى بالقدس بعد اعتداء على المواطنين بالقنابل والرصاص المطاطي خلّف عدة إصابات.
رقم : 936308
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