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الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 20:46

بیان مجلس صيانة الدستور الايراني عقب أوامر قائد الثورة

بیان مجلس صيانة الدستور الايراني عقب أوامر قائد الثورة
بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس صيانة الدستور يتقدم بأحر التعازي بمناسبة استشهاد الإمام الصادق (ع) وذكرى وفاة الإمام الخميني (رحمه الله) مهندس الثورة الإسلامية العظيم ويحيي ذكرى الخامس عشر من شهر خرداد(5 یونیو) ويقدر التوجيهات الحكيمة للمرشد الأعلى ، معلنا انه أثناء مراجعة مؤهلات المرشحين للرئاسة وبعد ذلك، تم إعطاء تهم غير صحيحة لبعض المتطوعين المحترمين وأقاربهم في الفضاء الإلكتروني وبعض وسائل الإعلام ، بناءً على بعض التقارير الكاذبة وغير الموثقة.

مجلس صيانة الدستور مع تأكيده على الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة انتهاك المرشحين وأسرهم ، يطالب جميع وسائل الإعلام بتجنب التكهنات والاستشهاد بأمور غير حقيقية وباطلة وذلك لأنه في التحقيقات ، تم تقييم مجموعة من القضايا والوثائق، وانه بعض التقارير غير الصحيحة لم تكن ذات أثر فعال في إصدار الحکم النهائي من قبل مجلس صيانة الدستور.

في الختام نسأل الله تعالی أن يطيل عمر قائد الثورة المعظم ويرزقه الصحة والعافية.

مجلس صيانة الدستور

4 يونيو 1400
رقم : 936311
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