الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 20:55

سليماني رمزا أبدياً للعزة والنصر والمقاومة.. ترامب ونتنياهو الى مزبلة التاريخ

سليماني رمزا أبدياً للعزة والنصر والمقاومة.. ترامب ونتنياهو الى مزبلة التاريخ
لم يعلم الرئيس الامريكي السابق الأحمق دونالد ترامب أنه بإعطائه الامر باغتيال الفريق قاسم سليماني ارتكب أسوأ قرارات حياته، لأن لدى سليماني أبناءا من المقاومة لن تنسى هذا الرجل ما حيت ولأن رمزا مثل سليماني حيا أو شهيدا يرعب أعداء الاحرار، لأنه قائد أجاد تربية أبنائه من المقاومة.

قبل أشهر رحل ترامب عن الرئاسة بأسوأ طريقة عرفها تاريخ امريكا رغم ضآلته (لا يبلغ المئة عام)، ودخل مزبلة التاريخ بعد ان حرض على العنف واقتحام الكونغرس، عدا عن عشرات التهم التي نسبت إليه من الحزب الديمقراطي اضافة الى الحزب الجمهوري، واليوم نشهد خروجا مذلا آخر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي من الواضح انه وحد متطرفي الكيان الاسرائيلي على اختلاف توجهاتهم للاطاحة به كإحدى المعجزات السياسية في الكيان.

ترامب المتوحش لم يخرج بهذا الذل من الرئاسة ليكون من الرؤساء الامريكيين المعدودين الذين يحكمون لفترة واحدة، إلا لأنه أوغل دون حساب في ضرب المقاومة متجاهلا ان صرختها ستقتلعه من جذوره، فاليوم فصائل القاومة والداخل الفلسطيني متحدون ويعرفون طريقهم "القدس خط أحمر"، كذلك محور المقاومة على أهبة الاستعداد، نتنياهو أيضا أسقطه أشد المتطرفين الصهاينة لأنه ظن بأنه قادر على تجاوز محور المقاومة، لكن هذا المحور اسقط جميع المعادلات، وأضحى الصهاينة اليوم يتمسكون بحل الدولتين الذي لطالما تهربوا منه، لكن الوقت قد فات ولن تنفعهم عودتهم لأن احرار العالم وفلسطين لن يرضوا بعد اليوم إلا بتحرير كامل أرضهم وعودة يهود العالم من حيث أتوا.

رحيل ترامب كان ضرورة قصوى ليس للأمريكيين فحسب بل للأوروبيين أيضا، وأما رحيل نتنياهو فهو ضرورة قصوى للأمريكيين لتصحيح بعض من اقترفه هذان الصديقان الاحمقان في المنطقة الأكثر حساسية بالنسبة لأمريكا والغرب "حيث مصادر الطاقة"، ومهمة "اسرائيل" الاولى والتي زرعت في المنطقة لأجلها هو جعل هذه المنطقة وسوق طاقتها بيد امريكا والغرب وهو ما نجحت فيه الى اليوم، لكن هل ستستطيع إدارة بايدن او أي إدارة أمريكية قادمة من إرجاع مارد المقاومة الذي انتفض الى القمقم الذي خرج منه، بالتعويل على المطبعين العرب !، نقول: لايلدغ المسلم من جحر مرتين.
رقم : 936316
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟