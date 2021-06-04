الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 21:28

مستشار هنية: تأثيرات 'سيف القدس' تختلف عن كل المواجهات السابقة

مستشار هنية: تأثيرات
وأكد في تصريح مكتوب، اليوم الجمعة، أن لمعركة القدس انعكاسات واضحة على المشهد الإقليمي، وعلاقة المقاومة مع محيطها الإقليمي والدولي.

وبين أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أجرى سلسلة اتصالات قبل وأثناء وبعد المعركة، كان لها ثمار سياسية مهمة.

وأضاف: "كان للأشقاء في مصر وقطر وكذلك الأمم المتحدة جهود حثيثة في وقف إطلاق النار، وكان واضحًا استجداء الاحتلال للمفاوضات ووقف إطلاق النار".

وشدد على أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية، وأن على الاحتلال أن يرفع يده عن المدينة المقدسة، مؤكدًا أن القدس ستبقى "صاعق تفجير في أي لحظة".

وتابع: "حماس أثبتت أنها عندما تهدد فإنها تعي ما تقول، ولا تلقي بالكلمات جزافًا ولا هباءً، وتستطيع أن تثبت قولها بالفعل في الميدان".

ولفت إلى ان المقاومة أصبحت تؤلم هذا الاحتلال، وتضرب عمق الاحتلال، وتفرض منع التجوال على سكان الأرض المحتلة.

وأكد أنه: "ثبت للقاصي والداني أن المشاريع السياسية التي كانت على مدار العشرين سنة الماضية، كانت عنصر تفرقة، وعنصر الإجماع هي القدس والمقاومة الفلسطينية".

وأوضح: "المشروع الوطني الفلسطيني الحقيقي هو مشروع مقاومة، ونحن نريد تحرير أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وبيّن: "عندما ثارت المقاومة وأوجعت ضرباتها الكيان الصهيوني، هرول الجميع لوضع حلول للقضية الفلسطينية، لأن المقاومة أرغمتهم على ذلك".
رقم : 936325
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟