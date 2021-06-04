بوتين يكشف عن الأجندة التی سیتم مناقشتها فی قمته مع بايدن

وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن أجندة قيمته مع بايدن: "يتعين علينا البحث عن سبل تسوية علاقاتنا".



وأعرب الرئيس الروسي عن رغبته في أن يناقش مع نظيره الأمريكي المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الأكثر خطورة في العالم ومحاربة الإرهاب ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى البيئة.



وأشار الرئيس إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن أصبحت في كثير من النواحي رهينة للعمليات السياسية داخل الولايات المتحدة، مبديا أمله في أن ينتهي الوضع المتعلق بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا في لحظة ما في المستقبل.



وقال بوتين إن ليس لديه أي خلافات مع الولايات المتحدة بل ثمة لدى واشنطن رغبة في الحد من نمو روسيا.



وشدد الرئيس الروسي على أن المصالح الجذرية في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي أهم من الظروف السياسية الحالية في الولايات المتحدة.