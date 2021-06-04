إصابة يمنيين اثنين بقصف سعودي على صعدة

وأفاد مصادر يمنية بإصابة مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



يشار إلى أن ستة مواطنين أُصيبوا بجروح متفاوتة يوم أمس بنيران حرس الحدود السعودي بذات المنطقة.