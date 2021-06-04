الكيان الصهيوني.. ذعر الشمال يتجدد

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية مستوطنة "نيشر" روعي ليفي خلال مؤتمر منظمة المقاولين في مدينة حيفا المحتلة "بعد عدة أيام من انتهاء عملية "حارس الأسوار"، التي راح ضحيتها 14 إسرائيليًا، فإن آلاف الصواريخ أُطلقت على "أراضينا" وأصابت بالأساس من لم يكن لديه تحصين ملائم"، متوقعًا أن تكون "المعركة المقبلة في الشمال أصعب عشرات المرات، مع آلاف الصواريخ التي ستُطلق في اليوم على منطقتنا".



وبحسب المصدر اعتبر ليفي أن "من لم يدرك ما حصل في عسقلان، في أشدود وفي يفنه الشهر الماضي، فهو يعيش على ما يبدو في "دولة" أخرى"، وتابع "ما شاهدناه هناك خلال أيام العملية في غزة، سنشاهده هنا في حيفا في يوم واحد من حزب الله في لبنان".



وأضاف: "أنتم تعلمون تمامًا مثلنا عدد المنازل غير المحصنة الموجودة هنا، وعدد الأشخاص الذين ليس لديهم فرصة للوصول إلى الملجأ.. وهذا لا يغير شيئًا إذا كنا نعمل مع الجبهة الداخلية وإذا كنا نهتم بالملاجئ، لكن الأمر ليس كذلك"، وقال: "من ليس لديه غرفة آمنة داخل منزله لن يكون محصنًا من هجوم الصواريخ".



