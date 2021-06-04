الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 22:02

الكيان الصهيوني.. ذعر الشمال يتجدد

الكيان الصهيوني.. ذعر الشمال يتجدد
وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية مستوطنة "نيشر" روعي ليفي خلال مؤتمر منظمة المقاولين في مدينة حيفا المحتلة "بعد عدة أيام من انتهاء عملية "حارس الأسوار"، التي راح ضحيتها 14 إسرائيليًا، فإن آلاف الصواريخ أُطلقت على "أراضينا" وأصابت بالأساس من لم يكن لديه تحصين ملائم"، متوقعًا أن تكون "المعركة المقبلة في الشمال أصعب عشرات المرات، مع آلاف الصواريخ التي ستُطلق في اليوم على منطقتنا".

وبحسب المصدر اعتبر ليفي أن "من لم يدرك ما حصل في عسقلان، في أشدود وفي يفنه الشهر الماضي، فهو يعيش على ما يبدو في "دولة" أخرى"، وتابع "ما شاهدناه هناك خلال أيام العملية في غزة، سنشاهده هنا في حيفا في يوم واحد من حزب الله في لبنان".

وأضاف: "أنتم تعلمون تمامًا مثلنا عدد المنازل غير المحصنة الموجودة هنا، وعدد الأشخاص الذين ليس لديهم فرصة للوصول إلى الملجأ.. وهذا لا يغير شيئًا إذا كنا نعمل مع الجبهة الداخلية وإذا كنا نهتم بالملاجئ، لكن الأمر ليس كذلك"، وقال: "من ليس لديه غرفة آمنة داخل منزله لن يكون محصنًا من هجوم الصواريخ".

 
رقم : 936338
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟