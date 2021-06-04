الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 حزيران 2021 ساعة 22:05

الأطماع الاستعمارية الاماراتية في اليمن

الأطماع الاستعمارية الاماراتية في اليمن
وبحسب مصادر اعتبر هؤلاء أن تصرفات الإمارات أشبه بالوصاية السافرة في اليمن وتقديمه مكافأة للقوى العظمى الدولية والغربية التي تجد صعوبة في انتهاك القانون الدولي على نحو ما تفعل أبوظبي.

وكشفت أسوشيتد برس في 25 أيار/مايو 2021 عن قاعدة عسكرية وجوية إماراتية في جزيرة ميون اليمنية وسط مضيق باب المندب.

يبلغ طول المدرج العسكري الذي بني داخل القاعدة 1800 متر، وهو ما يمكِّن الإمارات من السيطرة العسكرية على المضيق والمنطقة المجاورة للجزيرة.

وتعتبر القاعدة نقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وشرق إفريقيا.
أثار الخبر حفيظة اليمنيين في الداخل والخارج، فقد رفع برلمانيون يمنيون برقية إلى رئاسة مجلس النواب اليمني(التابع لحكومة هادي) يطالبون بالتحقيق بصحة الخبر.

بذات الوقت شجب ناشطون وسياسيون يمنيون ممارسات الإمارات العبثية في المناطق الاستراتيجية.

واستنكروا موقف الحكومة اليمنية(حكومة هادي) لسكوتها عما يجري بجزيرة ميون وسقطرى وغيرها من المناطق اليمنية التي تحتلها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمناطق متفرقة جنوبي اليمن.

تقع جزيرة ميون الاستراتيجية وسط باب المندب وتتبع محافظة تعز وتعرف باسم بريم ويبلغ عدد سكانها نحو 250 شخصاً هُجِّر معظمهم إلى مناطق مجاورة بسبب الحرب، ومساحتها 13 كيلو متراً وتملك بشاطئها الجنوبي الغربي ميناء بحرياً ومن الجهة الشمالية مطاراً.

تربط الجزيرة البحر الأحمر والبحر العربي وتشرف أيضاً على أهم المضايق المائية على مستوى العالم (باب المندب) الذي يكتسب أهمية استراتيجية من موقعه المميز لإشرافه على خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية التي تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا.

الاستيلاء على جزيرة ميون يعني السيطرة على النشاطات الاقتصادية والعسكرية بالمضيق. وهذا مكَّن الجزيرة من امتلاك أهمية جيوستراتيجية كبيرة على مر التاريخ، وجعلها مطمعاً للدول الكبرى التي تمتلك مصالح بالمنطقة.

فقد احتلها البريطانيون بين 1738 و1799 وسيطرت عليها البرتغال ثم العثمانيون وغيرهم.
وزادت الأهمية الاستراتيجية للجزيرة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 إذ استخدمت كمحطة لتزويد السفن بالوقود.

"إسرائيل" بدورها سعت منذ سبعينيات القرن الماضي للاستيلاء على المضيق وما حوله من الجزر، فأنشأت قواعد عسكرية ورادارات تجسس واستطلاع.

ولا تزال تسعى للاستيلاء عليها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية تحمي مصالح إسرائيل وتحافظ على أمنها القومي بمنطقة البحر الأحمر.

وجاءت تحركات الإمارات الأخيرة بالجزيرة في إطار التخادم الأمني والعسكري مع الدول التي تطمح إلى الهيمنة على منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

إذ تعتبر الإمارات أداة وظيفية تحقق لـ"إسرائيل" ولنفسها مهمة الهيمنة على الجزيرة والمنطقة إجمالاً.

فلا يمكن فصل ما يحدث في جزيرة ميون من ممارسات احتلالية عن الأهداف الأمنية للدول الطامحة إلى الهيمنة على المنطقة.

فما تفعله الإمارات اليوم بالمنطقة يخدم مصالح الدول الحليفة للنظام الإماراتي وعلى رأسها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لقد حققت الإمارات في الآونة الأخيرة الكثير من النفوذ العسكري والاختراقات السياسية لدول بالمنطقة كاليمن.

إذ استطاعت السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية باليمن، المتمثلة في الجزر والموانئ والمطارات بخاصة تلك المطلة على سواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي.

ويأتي ذلك في إطار محاولة الحكومة الإماراتية بسط نفوذها السياسي والعسكري وفرض الهيمنة على المنطقة لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.

وهذا ما أكده الناشط السياسي والدبلوماسي اليمني أنيس منصور قائلاً إن “احتلال الإمارات جزيرة ميون يأتي ضمن سياسة الأطماع التوسعية ببقية الجزر والموانئ اليمنية لتحقيق مكاسب اقتصادية”.

وذلك نظراً إلى وقوع الجزيرة في مضيق باب المندب الاستراتيجي ومكاسب سياسية للمشروع الصهيوني والبريطاني، لكون الإمارات دولة وظيفية تمهد لعمل قاعدة عسكرية لصالح قوى استعمارية”.

وأكد منصور أن احتلال الإمارات لجزيرة ميون له أهداف أمنية أيضاً، إذ تسعى الأخيرة لاتخاذ الجزيرة مقر عمليات وكلائها المحليين (المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح)، ومنها تُرسم مخططات مشروعها لإجهاض الشرعية اليمنية.

خصوصاً أن الجزيرة آمنة وبعيدة عن أي تهديدات أمنية داخل اليمن. وعلى الصعيد الخارجي فإن للإمارات أهدافاً عسكرية وسياسية واقتصادية تسعى لتحقيقها بالشراكة مع أنظمة ودول إقليمية وعالمية مثل إسرائيل وبريطانيا.

وهو ما تجلى مؤخراً بكشف مخططات الإمارات في الجزر اليمنية، كسقطرى التي أصبحت خارج دائرة تأثير اليمن بالكامل، وميون وغيرها من المناطق المهمة داخل اليمن.

في السياق ذاته قال الناشط اليمني ياسين التميمي إن الإمارات أقدمت تحت المظلة السعودية على إنشاء مطار بجزيرة ميون اليمنية بلا تنسيق مع الحكومة الشرعية لتعويم مسؤولية الإشراف على مضيق باب المندب لتصبح مهمة إقليمية ودولية.

وهو ما يجعل تكريس الفوضى والانقسام بالداخل اليمني من مخطط تجريد اليمن من أية قدرة على التصرف بمناطقه ذات الأهمية الاستراتيجية كمضيق باب المندب وجزيرة ميون ومحافظة أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة وغيرها.

وأضاف التميمي أن الشلل الذي أصاب الحكومة الشرعية لتبدو بهذا العجز عن مواجهة انتهاكات سافرة للسيادة اليمنية بجزيرة تتحكم بمضيق باب المندب محصلة سلسلة من التفريط والتنازلات التي أقدمت عليها هذه السلطة.

كان أخطرها البقاء تحت الحراسة المشددة بالرياض فاقدةً القدرة على الحركة وعاجزة عن اللجوء إلى الخيارات المتاحة لديها.
رقم : 936339
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟