مساع باكستانية لتسوية سياسية بافغانستان

وفي حديثه لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أوضح خان أن "هناك الكثير من الخوف حاليا في باكستان، وأنا أؤكد أننا نحاول بكل ما في وسعنا لإيجاد نوع من التسوية السياسية قبل مغادرة الأمريكيين".



وأضاف "منذ لحظة إعلان الأمريكيين لتاريخ محدد لمغادرة أفغانستان... تشعر حركة "طالبان" بأنها انتصرت في الحرب"، لافتا إلى أن الحصول على تنازلات من الحركة بعد القرار الأمريكي لن يكون بالأمر السهل.



وأشار خان إلى أن باكستان ستكون أكثر دولة تعاني، بعد أفغانستان نفسها، إذا نشبت حرب أهلية في أفغانستان وتسبب ذلك في أزمة لاجئين.



وقالت الولايات المتحدة إنها ستسحب كل القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر بعد عقدين من الوجود العسكري هناك، فيما تعتزم أكثر من 20 دولة حليفة سحب قواتها أيضا من هناك.



وتزايد العنف في أفغانستان بحدة منذ إعلان انسحاب القوات، وقاومت حركة "طالبان" الضغط من واشنطن وحلفائها للموافقة على تفاهمات سياسية تؤدي لاتفاق سلام.