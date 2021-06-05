الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 حزيران 2021 ساعة 07:33

وزير الامن الايراني يعلن اتخاذ التدابير الامنية اللازمة للانتخابات

وزير الامن الايراني يعلن اتخاذ التدابير الامنية اللازمة للانتخابات
وقال علوي في تصريح للصحفيين في مدينة ايلام جنوب غرب البلاد على هامش اقامة مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض): لم تتم مشاهدة اي حالة مناهضة للامن في البلاد لغاية الان وهنالك تنسيق كامل بين جميع القوى الامنية والاستخبارية والقضائية والعسكرية والسياسية لاجراء الانتخابات.

واضاف: ان جهود المسؤولين الامنيين والقضائيين والعسكريين والسياسيين تهدف الى اقامة انتخابات حماسية وسليمة ومن دون احداث جانبية وبمشاركة شعبية واسعة.

وصرح بان المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات القادمة تجسد اقتدار ووفاء الشعب للجمهورية الاسلامية وتعزز قدرة البلاد على الصعيد الدولي واضاف: ان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات من شانها ان تبث الياس لدى الاعداء وترسخ عزة ورفعة البلاد.

وستجري الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 18 حزيران /يونيو الجاري.
رقم : 936385
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية