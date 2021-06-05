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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 07:54

اتصال هام بين سيرغي لافروف وفؤاد حسين.. وهذه تفاصيله

اتصال هام بين سيرغي لافروف وفؤاد حسين.. وهذه تفاصيله
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في، بيان ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اعرب عن شكره لحكومة جمهوريّة روسيا، ووزارة خارجيتها على موقفها الداعم لطلب العراق من مجلس الأمن حول إرسال المراقبين لمراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات لبناء الأسس الصحيحة للنظام الديمقراطي في العراق،وجاء ذلك في حديث هاتفي بين وزير خارجيّة جمهوريّة روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوزير فؤاد حسين".

وجرى أيضاً مناقشة العلاقات الثنائيّة وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع مع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الشركات النفطية الروسيّة في العراق.

وفي إطار الوضع الإقليميّ تطرق الوزيران إلى "الوضع الفلسطينيّ وضرورة دعم الفلسطينيين للوصول إلى أهدافهم المشروعة، وأعربا عن قلقهما لبروز بعض الخلافات الداخلية في صفوف الفلسطينيين، وأكّدا على وجوب حل هذه الخلافات وتوحيد الصف الفلسطينيّ".

وفي جانب آخر ناقش الوزيران"الوضع السوري وقيم الموقف العراقيّ الساند لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

هذا وكرر الوزيران على"ضرورة استمرارية التواصل والعمل المشترك في مجالات تهم الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه اكد وزير الخارجيّة الروسيّ "دعم بلاده إلى الحكومة العراقـيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق، والقضاء على الإرهاب، وقيم الوزير الروسيّ التواصل والعمل لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بصوره إيجابية، حيث تخدم الاستقرار وتؤدي إلى تنسيق أحسن لمحاربة إرهابيّ داعش".

وخلال الاتصال اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة إعداد جدول أعمال واسع ومتنوع للاجتماع القادم للجنة العراقيّة-الروسيّة والذي سينعقد في موسكو الشهر القادم.
مصدر : وكالات
رقم : 936392
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