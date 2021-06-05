الكيان الصهيوني يعترف لأول مرة بفشله في الحرب على غزة ويهاجم الشاباك

وذكرت الصحيفة، أن الجولة الأخيرة مع القطاع كشفت عن قصور "كبير وخطير" في جهاز الشاباك الصهيوني في التعامل مع حماس وفهم هيئة الأركان لجناحها المسلح كتائب القسام.



وأضافت: "من الأمور التي سيُحقق فيها عدم تقدير نية حماس بشكل صحيح وخطة الأنفاق "مترو حماس" التي أُهدرت، حيث من الواضح أن حماس لم تتأثر بخدعة جيش الاحتلال الإسرائيلي".



وتابعت: إن "عنصر المفاجأة لم يتحقق، وذلك بعد فشل خطة الهجوم على الأنفاق، واتضح ذلك من عدد مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الذي قضوا خلال الجولة الأخيرة أنه لم يكن مرتفعًا".



الجدير ذكره أن أول من استخدم "مترو حماس" أفيف كوخافي في الأيام الأولى لجولة القتال مع غزة، وتحديداً بعد ارتكاب طائرات الاحتلال مجزرة شمال قطاع غزة -عبر بناء ما يعرف "بحزام ناري" مكثف- تمت عبر قصف الطائرات الحربية بـ200 غارة جوية في أقل من نصف ساعة لمنطقة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تسريب أخباراً مضللة لوسائل إعلام عبرية ودولية عن استعداد جيش الاحتلال لدخول غزة برياً.