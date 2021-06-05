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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 09:22

خلال اجتماعات بوزنيقة.. ليبيا تعلن حسم آلية اختيار المناصب السيادية

خلال اجتماعات بوزنيقة.. ليبيا تعلن حسم آلية اختيار المناصب السيادية
وقال صالح في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، أمس الجمعة إنه "تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية"، مؤكدا أن رئيسي المجلسين لا علاقة بهذا الأمر.

وأضاف أن ملفات المرشحين للمناصب السيادية أرسلت إلى مجلس الدولة "وما عليه إلا تنفيذ ما اتفق عليه".

وكان من المقرر أن يلتقي صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الموجود أيضا في المغرب لمناقشة آليات التعيينات، لكن المعلومات أفادت بأن لا لقاء بين الرجلين حتى الساعة.

وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية في المغرب، بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية عن تنظيم مؤتمر "برلين 2" حول السلام في ليبيا، وذلك في 23 و24 يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية.
مصدر : وكالات
رقم : 936401
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