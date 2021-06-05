الحشد الشعبي : اميركا تخطط لابقاء قواتها داخل العراق

وقال الزيدي، ان "اميركا تعمل وفق سيناريو يهدف الى ابقاء قواتها داخل العراق لاطول فترة ممكنة، والتهرب من ملف الانسحاب الكامل من القواعد العسكرية".



واضاف ان "اميركا تعمل على ارباك الوضع الامني من خلال استخدام عملائها لاغتيال الناشطين والدخول في المظاهرات، وسعيها لاعادة نشاط داعش الارهابي من جديد عن طريق ادخال ارهابيي الهول من سورية الى العراق".



وبين ان "واشنطن وحلفائها يراهنون على نشاط الارهاب من جديد بهدف زعزعة استقرار وامن العراق، خصوصا ان الوضع شهد خلال الايام الاخيرة ارتفاعا في حدة التوترات الامنية في بعض المحافظات، وقد يعاد سيناريو سقوط الموصل".