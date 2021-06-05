الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 حزيران 2021 ساعة 09:31

بكين تتوعد بالرد على حظر بايدن الاستثمار بشركات صينية

بكين تتوعد بالرد على حظر بايدن الاستثمار بشركات صينية
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تعارض قرار بايدن، مضيفا أن "الحكومة الأمريكية تعمم مفهوم الأمن القومي، وتسيء استغلال سلطة الدولة وتقمع بلا ضمير الشركات الصينية وتقيدها".

وأوضح وانغ أن ما قام به الجانب الأمريكي قوض قواعد السوق ونظامها، وأضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وكذلك مصالح المستثمرين العالميين بما في ذلك مصالح المستثمرين الأمريكيين. وحض الإدارة الأمريكية على سحب القرار وتوفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وأضاف وانغ أن "الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لتحمي بشكل حازم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا الخميس الماضي يضع 59 شركة صينية على القائمة السوداء ويحظر على الكيانات الأمريكية الاستثمار فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 936407
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية