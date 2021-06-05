زيادة صادرات ايران بنسبة 40 بالمائة لدول الاتحاد الاوراسي

وقال اردكانيان في تصريح له الجمعة حول زيارته الى سان بطرسبورغ انه خلال الاشهر الـ 18 التي مضت على توقيع الاتفاقية الموقت مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، فقد ازدادت صادرات البلاد بنحو 40 بالمائة للدول الاعضاء فيها فيما انخفضت الواردات منها بنحو 13 بالمائة.



واشار الى لقائه امين عام الاتحاد الاقتصادي الاوراسي قائلا: لقد اجرينا محادثات مسهبة لاضفاء الصفة الدائمة على الاتفاقية الموقتة بين ايران والاتحاد وتقرر تزويد ايران بجدولة زمنية خلال الايام القادمة.



واضاف: ان المؤمل ان يجري الجزء الاكبر من المحادثات خلال الاسابيع القادمة نظرا لان هنالك وقتا محددا للانتهاء منها حسب القانون كما ان الامر بحاجة للمصادقة من قبل الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي.



وقال اردكانيان ان حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي شهد نموا ملحوظا وسيشهد المزيد من النمو قريبا.



واشار وزير الطاقة الايراني الى لقائه وزير الطاقة الروسي الذي يتراس الجانب الروسي في اللجنة الاقتصادية المشتركة وقال: انه جرى البحث حول تنفيذ المشاريع المشتركة منها محطة كهرباء سيريك (جنوب ايران) بطاقة 1400 ميغاواط وكهربة مشروع سكك الحديد "اينجة برون-كرمسار" (شمال شرق) ومشروع سكك الحديد "سيرجان-بيرجند" (جنوب شرق).



ونوه كذلك الى اجراء محادثات مع مسؤولي شركة "باور ماشينز" التي تتولى مع الجانب الايراني تنفيذ محطة كهرباء سيريك وقال: ان محطة الطاقة الحرارية في سيريك هي محطة كبيرة يمكن استخدام وقود المازوت فيها، الامر الذي يوفر نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.



وكان رضا اردكانيان وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا قد وصل على راس وفد الى سان بطرسبورغ يوم الثلاثاء الماضي للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الدولي الـ 24 واجراء محادثات مع عدد من المسؤولين الروس حول قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.