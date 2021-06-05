اعتقال 90 فلسطينيا خلال 4 ايام من قبل الاحتلال في الضفة الغربية

وقال النادي، في بيان مقتضب: إن الاعتقالات "تمت في مختلف مناطق الضفة الغربية"، دون مزيد من التفاصيل.



كما أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن 293 فلسطينيا أصيبوا أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.



وتصاعدت وتيرة الاعتقالات للمواطنين الفلسطينيين إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير في مختلف الأراضي الفلسطينية.



وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة والأراضي المحتلة عام 1948، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة، استمرت 11 يوماً، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو الماضي.



وأسفر العدوان الإسرائيلي عن ارتقاء 290 شهيدا منهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنًّا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات؛ جراء رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة.



ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4650، منهم 39 سيدة، و180 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداريًّا (بلا تهمة)، وفق آخر إحصائية صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني.