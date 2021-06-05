ضحايا كورونا في ايران خلال 24 ساعة

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.960.751 كما ارتفعت الوفيات إلى 80.941 حالة.



وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.537.092 شخصًا، مضيفًا أن 3.808 من المصابين في حالة حرجة.

