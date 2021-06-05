الصحة اللبنانية: اتخذنا قرارات جريئة من أجل النهوض بالمستشفيات

اكد وزير ​الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ خلال تكريمه من قبل منتدى ​بعلبك​ الاعلامي على "دور الإعلاميين كشركاء في صناعة وصقل هذه الشخصية، وقد بدأت معكم بتحمل مسؤولية محبة ​مدينة بعلبك​ وأهلها وبنفس المسار وهذا تكليفنا، الذي عملنا به في بعلبك والذي وصلنا به الى الوزارة بامكانيات ضعيفة وإنما مشحونة بزخم الارادة والعزيمة بتحمل المسؤولية من أجل صحة وحماية المواطن ولكي نحمي الوطن".



وأضاف "رسمنا المشهد اولا يميناً، يسارأَ. شرقأ. وغرباً لنكون متصالحين مع أنفسنا واهلنا مع ما شاهدناه ورايناه من تراكم للحرمان ومن تقصير وفساد وبدأنا بممارسة مسؤولياتنا من الطابق الأرضي والثاني والثالث كما قلت لأحد المستشارين عندما تباهي بأنه مستشار ل​وزير الصحة​، عندما يكون هناك وزير للصحة كونوا انتم مستشارين، فالوزارة شبكة علاقات وليست محسوبيات، امام ما يحتاجه الوطن والمواطن".



وأشار إلى انني "نظرت الى ​المستشفيات​ الحكومية وإذ هي بما ينده له الجبين لناحية التجهيز والاداء وبعد شهرين من التكليف كانت زيارات لي لهذه المستشفيات ووضعنا خطة للتحرك من أجل النهوض بهذه المستشفيات ولمكافحة الفايروس البعبع ألذي داهمنا وقد ارعب الناس واتخذنا القرارات الجريئة وبدون تردد من أجل النهوض ب​المستشفيات الحكومية​ وعملنا بشفافية من أجل ذلك ومن اجل خدمة الشأن العام، وعندما تكون النية سليمة يكون التوفيق، ولست سوى الصورة الحقيقية عن ابن بعلبك الذي يعمل من أجل طموحات اللبنانيين في هذه المسيرة"