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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 16:30

إصابة 5 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي

إصابة 5 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي
وأفاد مصدر محلي في صعدة أن 5 مواطنين أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمحافظة صعدة مديرية منبه.

وكان مواطنان أصيبا يوم أمس الجمعة، إثر قصف سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.
رقم : 936445
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