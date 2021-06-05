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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 16:30
إصابة 5 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي
وأفاد مصدر محلي في صعدة أن 5 مواطنين أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمحافظة صعدة مديرية منبه.
وكان مواطنان أصيبا يوم أمس الجمعة، إثر قصف سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
936445
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