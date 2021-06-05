إصابة 5 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي

وأفاد مصدر محلي في صعدة أن 5 مواطنين أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمحافظة صعدة مديرية منبه.



وكان مواطنان أصيبا يوم أمس الجمعة، إثر قصف سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.