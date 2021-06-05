أرمينيا تهنئ الرئيس بشار الأسد بالفوز الانتخابي

وأكد مكتب رئيس الحكومة الأرمنية أن باشينيان بعث إلى الأسد رسالة تهنئة قال فيها: أنا على أتم قناعة بأن جهودكم الرامية إلى إحلال السلام والحوار في سوريا ستساعد في تجاوز الأزمة الحالية في البلاد.



كما أعرب باشينيان في الرسالة عن قناعته بأن علاقات الصداقة الدافئة بين أرمينيا وسوريا ستستمر في التعمق والتوطد بما يخدم خير شعبيهما.



وأبدى القائم بأعمال رئيس الحكومة الأرمنية استعداد يريفان لمواصلة الإسهام في حل المشاكل الإنسانية التي تواجهها سوريا، وتمنى للأسد موفور الصحة وأفضل التمنيات وكذلك السلام والرفاه للشعب السوري.



وفاز الأسد بولاية جديدة لمدة سبع سنوات، من خلال حصده 95.1 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.