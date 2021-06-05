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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 17:16

سوريا.. وفد أمريكي يلتقي بقيادات "النصرة" في إدلب

سوريا.. وفد أمريكي يلتقي بقيادات "النصرة" في إدلب
وبحسب وكالة "سبوتنيك" وصل الوفد الأمريكي عبر طائرتين مروحيتين تابعتين لسلاح الجو التركي، دخلتا أجواء محافظة إدلب من الجهة الشمالية، قبل أن تجولا لعدة دقائق فوق المنطقة الحدودية، لينتهي بهما المطاف في "قاعدة كفرلوسين" الواقعة تحت السيطرة التركية بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث عقد الاجتماع.

وقالت الوكالة أن الوفد الأمريكي المكون من عدة أشخاص بينهم شخصيات عسكرية وأمنية، التقى ممثلي ما يسمى بـ"فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام" لعدة ساعات، فيما لم يتسنى حتى الآن الوقوف بدقة على تكوين وفد "تنظيم القاعدة" الارهابي، وما إذا كان يضم أجانب في التنظيم، أو ممثلين عن التنظيمات الآسيوية والأوربية وغيرها من التنظيمات، التي تتقاسم معه السيطرة على أجزاء واسعة من المحافظة السورية.

وأضافت أن قاعدة "كفرلوسين" استقبلت الوفد الأمريكي بحضور شخصيات عسكرية تركية، وممثلين عن "تنظيم القاعدة" الذي يسيطر على المنطقة، مشيرا إلى أن الأخيرين تم إبلاغهم ليل أمس بموعد الاجتماع مع الوفد الأمريكي.

وكشفت أن الوفد اطلع على عدد من مناطق ريف إدلب، ليتوجه بعدها إلى منطقة (كفرلوسين) شمال غرب المحافظة، والتي أقام فيها الجيش التركي قاعدة عسكرية له منذ 3 سنوات.

 
رقم : 936451
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