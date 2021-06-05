الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 حزيران 2021 ساعة 17:19

اربيل تطالب بغداد بالتدخل لوقف الهجمات ضدها من قبل تركيا

اربيل تطالب بغداد بالتدخل لوقف الهجمات ضدها من قبل تركيا
وقالت الوزارة في بيان، إنه خلال هجوم اليوم 5 حزيران 2021، في جبل متين بالعمادية، تعرضت قافلة لقوات البيشمركة لاستهداف غير مبرر من قبل قوة من مقاتلي حزب العمال، أسفرت عن استشهاد 5 من قوات البيشمركة وجرح 7 آخرين.

وأضاف البيان أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني استخدموا الأسلحة الخفيفة والثقيلة في هجومهم، وذلك أثناء توجه قوة من البيشمركة للحدود، بهدف حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، مثل باقي المناطق الحدودية لمنطقة كردستان العراقية، حيث ترى قوات البيشمركة أنه من حقها التحرك والتمحور في الأوقات التي تستوجب ذلك.

من جهة اخرى، دعت کتلة الحزب الدیمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، إلى تعزيز التنسيق بين بغداد واربيل، وذلك بعد شن عناصر حزب العمال الكردستاني هجوماً استهدف قوات البيشمركة.

وقالت الكتلة في بيان، إنه ببالغ الحزن والاسف تلقینا الیوم نبأ استشهاد خمسة من افراد قوات الپیشمرکة الأبطال و جرح عدد آخر منهم إثر تعرضهم صباح الیوم اثناء تنفيذ واجبهم من خلال فرض واستعادة الأمن في القرى الحدودية و حماية سكان المنطقة، الی هجوم غادر من قبل کمین نصبتها لهم مجموعة من افراد قوات الـ "ب ك ك".

وفي الوقت الذي أدانت هذه تجاوزات حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتواجد بشكل غير قانوني في كردستان العراق، فأنها دعت إلى وقف هذە التجاوزات والحد من تصرفات هذا التنظيم من خلال المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومتين الاتحادية وحكومة کردستان وعلى كافة الاصعدة.

وأضافت، ان تواجد قوات ال (ب ك ك) على حدود المنطقة ناهيك عن كونه تجاوز صارخ علی سیادة العراق بما فيه المنطقة الكردية، قد تسبب في الحاق الاذى والضرر الكبيرين باهالي كردستان وخاصة سكان القرى الحدودية وان استمرار هذه التجاوزات تعني زعزعة الاستقرار وبالتالي عدم وصول ید البناء والاعمار اليها عدا ما تخلفه من اضرار كبيرة بالبیئة.
مصدر : وكالات
رقم : 936453
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
امين حطيط: الامام الخميني (ره) أوجد تحولاً استراتيجياً جديداً في المنطقة
3 حزيران 2021
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
الجيش الايراني يجدد ولائه للثورة بذكرى رحيل الامام الخميني
3 حزيران 2021
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
3 حزيران 2021
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية