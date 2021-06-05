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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 17:24

العمليات المشتركة العراقية تؤكد تأمين الحدود العراقية السورية بالكامل

العمليات المشتركة العراقية تؤكد تأمين الحدود العراقية السورية بالكامل
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل، وأن قيادة قوات الحدود لديها قوات وأجهزة ومعدات وأبراج مراقبة وكاميرات تمكنها من أن تقوم بمهامها على أكمل وجه، مضيفاً أنه في بعض الأحيان تحدث حالات تسلل نتيجة لبعض الثغرات الأمنية.

وبشأن الجهد الاستخباري لفت الخفاجي إلى وجود جهد استخباري كبير، وهنالك عمل كبير في مجال المراقبة في مجال الاستطلاع، والعمل مع كل الجهات ذات العلاقة سواء الجيش العربي السوري للتنسيق في مجال تبادل المعلومات، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير بملاحقة الإرهابيين ومطاردتهم على الحدود السورية العراقية.

وأكد أن الحدود مؤمنة بالكامل وهذه الثغرات التي تحصل في بعض الأحيان ويستغلها بعض الإرهابيين لا تشكل أي خطورة على الأمن والسلم المجتمعيين هناك، موضحاً أن ما لدينا من إمكانيات وقدرات تمكننا من أن نضبط مقدراتنا وحدودنا.
مصدر : وكالات
رقم : 936454
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