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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 18:34

أبرزالتطورات على الساحة السورية 5-6-2021

أبرزالتطورات على الساحة السورية 5-6-2021
وذكرت تلك المصادر أن “الاستقالات جاءت اعتراضاً على سياسات قسد في منبج بريف حلب الشرقي”واستقدمت “قسد”، آلافاً من مسلحيها إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي لتعزيز قواتها المنتشرة في المدينة، التي تشهد منذ نحو أسبوع تظاهرات كبيرة وإضرابات شعبية واسعة النطاق تنديداً بممارساتها وللمطالبة بطردها.

وذكرت مصادر محلية في المدينة، أن نحو 5 آلاف مما تُسمى قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وقوات مكافحة الإرهاب التابعة لـ”قسد”، بدأت بالدخول إلى المدينة برفقة أكثر من 40 مدرعة وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات مختلفة في محاولة لقمع التظاهرات الشعبية المتواصلة في المدينة ضد الميليشيا وممارساتها.

ولفتت المصادر إلى أن دعوات مواصلة التظاهرات والإضرابات من قبل أهالي المدينة تنديداً بقسد وجرائمها في المدينة والمناطق التابعة لها تزايدت الأمر الذي دفعها إلى إرسال تعزيزات كبيرة من مسلحيها في محاولة لقمع هذه التظاهرات

وكانت وسائل اعلام عربية قد أفادت بارتفاع حصيلة شهداء التظاهرات المندِّدة بممارسات “قسد”، في ريف منبج، إلى 9 شهداء. وكان الأهالي قطعوا الطرق وأحرقوا مقراً لـ”قسد”، وطالبوا بإيقاف التجنيد الإجباري، وباستيراد مادة الإسمنت، وزيادة مخصصات منبج من المحروقات.

يأتي ذلك في وقت أكدت العشائر العربية في محافظة حلب استعدادها للتحرك دعماً لأهالي منبج، وشددّ شيوخ العشائر على دعمهم المطلق لقيام أهالي منبج في مواجهة مسلّحي “قسد”، وأكّدوا ضرورة استنهاض جميع أبناء العشائر لمواجهة مسلّحي “قسد” وإنهاء وجود القوات الأميركية في الشمال السوري.

وإلى إدلب بعد ان كشفت مصادر عن سعي امريكا لتجديد هوية جبهة النصرة وإعادة تعريفها واللقاء الاستخباراتي البريطاني مع النصرة واحتمال حدوث لقاء أمريكي "سري أو علني" مع "النصرة" الارهابية، نقلت وكالة مصادر روسية خاصة ان لقاء "سريا" جرى بالفعل بين الطرفين الامريكي و"النصرة" بمحافظة إدلب شمال شرقي سوريا.
العالم - سوريا

وبحسب مصادر روسية فقد وصل الوفد الأمريكي عبر طائرتين مروحيتين تابعتين لسلاح الجو التركي، دخلتا أجواء محافظة إدلب من الجهة الشمالية، قبل أن تجولا لعدة دقائق فوق المنطقة الحدودية، لينتهي بهما المطاف في "قاعدة كفرلوسين" الواقعة تحت السيطرة التركية بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث عقد الاجتماع.

وقالت المصادر أن الوفد الأمريكي المكون من عدة أشخاص بينهم شخصيات عسكرية وأمنية، التقى ممثلي ما يسمى بـ"فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام" لعدة ساعات، فيما لم يتسنى حتى الآن الوقوف بدقة على تكوين وفد "تنظيم القاعدة" الارهابي، وما إذا كان يضم أجانب في التنظيم، أو ممثلين عن التنظيمات الآسيوية والأوربية وغيرها من التنظيمات، التي تتقاسم معه السيطرة على أجزاء واسعة من المحافظة السورية.

وأضافت أن قاعدة "كفرلوسين" استقبلت الوفد الأمريكي بحضور شخصيات عسكرية تركية، وممثلين عن "تنظيم القاعدة" الذي يسيطر على المنطقة، مشيرا إلى أن الأخيرين تم إبلاغهم ليل أمس بموعد الاجتماع مع الوفد الأمريكي.

وكشفت أن الوفد اطلع على عدد من مناطق ريف إدلب، ليتوجه بعدها إلى منطقة (كفرلوسين) شمال غرب المحافظة، والتي أقام فيها الجيش التركي قاعدة عسكرية له منذ 3 سنوات.
رقم : 936463
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