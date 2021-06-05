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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 20:42

علماء دين باكستانيون: التواقون للحرية في العالم مدينون للإمام الخميني(رض)

علماء دين باكستانيون: التواقون للحرية في العالم مدينون للإمام الخميني(رض)
جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه فرع جامعة المصطفى(ص) العالمية في باكستان بمناسبة الذكرى الـ32 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية تحت عنوان "الإمام الخميني وانتفاضة تحرير القدس".

وشارك في المؤتمر، مفكرون باكستانيون وقادة أحزاب دينية وعلماء ينتمون إلى مذاهب إسلامية مختلفة، معربين عن إخلاصهم الصادق للإمام الخميني(رض) وتضحياته في محاربة الاستبداد والقوى المتعجرفة ونصرة المظلومين بمن فيهم الفلسطينيين، وأشادوا باعلانه البراءة من أعداء الأمة الإسلامية، ولا سيما الكيان الصهيوني.

وأكدوا: ان أعداء الإسلام ومنذ البداية باتوا يسعون إلى تدمير الثورة الإسلامية وعملوا على حياكة مؤامرات عديدة في هذا الصدد، لكنهم لم يتمكنوا من إلحاق أقل ضرر بهذه الثورة المجيدة.
مصدر : وكالات
رقم : 936488
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