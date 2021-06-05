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السبت 5 حزيران 2021 ساعة 20:43

دعوات لمسيرات صهيونية استفزازية في القدس الخميس المقبل

دعوات لمسيرات صهيونية استفزازية في القدس الخميس المقبل
وتأتي هذه المسيرة بديلا لـ"مسيرة الأعلام" التي كان من المقرر تنظيمها الشهر الماضي، حيث تم إلغاؤها على وقع التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس.

وتمر "مسيرة الأعلام" من خلال باب العامود، أحد أبواب بلدة القدس القديمة، عبر شوارع البلدة، وصولاً إلى حائط البراق، الذي يُطلق عليه الإسرائيليون اسم "حائط المبكى"، ويتخذونه مكاناً للعبادة.

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، الجمعة، نقلاً عن منظمي المسيرة: "سنطالب بتوحيد القدس إلى الأبد، وسنعود للسير في شوارع القدس مرفوعة رؤوسنا بالأعلام الإسرائيلية وسنغني ونرقص على أرض صهيون والقدس".

ونقلت عن ماتان بيليج، رئيس المنظمات الداعية للمسيرة: "مسيرة الأعلام هي انتصار القدس الصهيونية الحرة والمفتوحة على تنظيمات محور الشر والظُلمة، وندعو الشعب كله ليأتي يوم الخميس المقبل ويحتفل معنا بوحدة القدس ودولة إسرائيل"حسب تعبيره.

وعادة ما يهتف المشاركون بالمسيرة بهتافات ضد الفلسطينيين والعرب وأبرزها "الموت للعرب".
مصدر : وكالات
رقم : 936490
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