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الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 08:49

السعودية.. انطلاق مناورة جوية بمشاركة 6 دول عربية

السعودية.. انطلاق مناورة جوية بمشاركة 6 دول عربية
وأفادت مصادر رسمية بأن مناورة “طويق 2” انطلقت بحضور كل من قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية في القطاع الأوسط، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، ورؤساء الوفود المشاركة.

وبجانب السعودية، يشترك في المناورة كل من مصر والأردن وسلطنة عمان، إلى جانب الكويت والبحرين كمراقبين، وفق الوكالة.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن النسخة الأولى من المناورة. ولم تصدر عن بقية الدول المشاركة تفاصيل أخرى حتى الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش.

وأوضحت أن المناورة تستمر لمدة أسبوعين وتشمل “تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية، ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي”.

والجمعة، وصلت جميع القوات الجوية المشاركة في المناورة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية مع جميع أطقمها الجوية والفنية والإدارية، بحسب الوكالة.

و”طويق” هو جبل شهير في السعودية لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، وتكوّن من الصخر الجيري الصلب مشكلا هلالا جبليا يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليدفن في الربع الخالي قرب وادي الدواسر، وفق إعلام محلي.
مصدر : وكالات
رقم : 936709
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