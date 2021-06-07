الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 08:55

فورين بوليسي: عودة دمشق للجامعة العربية باتت قريبة

فورين بوليسي: عودة دمشق للجامعة العربية باتت قريبة
وقالت “أنشال فوهرا” في التقرير: حاول أصدقاء سوريا من العرب، وبعد أن أكدت فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بالضغط لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ولفتت إلى أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية باتت مسألة وقت، بعد تعليق عضويتها مع اندلاع الحرب على سوريا في 2011.

وتعتبر لبنان والسودان والجزائر والعراق من الدول الداعمة له، وطالما طالبت بإلغاء تعليق العضوية.. لكن خصوم دمشق السابقين والذين عملوا على دعم "المعارضين" له يعاملونه كحليف لمواجهة طموحات الدول غير العربية، اي تركيا.

وأضافت: قوت مصر والإمارات علاقاتها مع سوريا، وأعادت الإمارات فتح أبواب سفارتها في دمشق العام الماضي.

ومع تراجع الولايات المتحدة من المنطقة ودعم روسيا لدمشق، رأت الإمارات فيه حليفا محتملا ضد تركيا والإخوان المسلمين.
مصدر : وكالات
رقم : 936713
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
5 حزيران 2021
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية