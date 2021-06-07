الصهاينة يحسبون ألف حساب لتصريحات السنوار

وقال بوخبوط، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أتمنى أن يكون هذا واضحا للجميع، تم إنشاء معادلة مثيرة للاهتمام هنا، ويحيى السنوار يهدد إسرائيل موضوع القدس والمسيرة والأعلام وغيرها".



وأضاف أنه "يولد موجات من الضغط والتوتر والنقاشات المهنية واليقظة العسكرية"، وتساءل "ذكروني متى كانت عملية حارس الأسوار؟".



وكان السنوار، قال؛ إنه إذا عادت المعركة مع الاحتلال، فستتغير صورة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إسرائيل لن تتحمل أي هجوم حقيقي عليها.



ورأى أنه بعد "النصر الكبير" الذي تحقق خلال الحرب الأخيرة، فإن ما بعد أيار/مايو 2021 ليس كما قبله، وأن الحرب الأخيرة مع الاحتلال أثبتت للعدو أن للأقصى من يحميه، وهو هدف استراتيجي حققه الفلسطينيون.