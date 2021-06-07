توقيع 6 اتفاقيات مشتركة بين السعودية والكويت

وقالت وكالتا الأنباء السعودية والكويتية الرسميتان، إن وزيري الخارجية أحمد بن ناصر المحمد الصباح، وفيصل بن فرحان آل سعود، ترأسا وفدي بلديهما خلال أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي السعودي.



وتابع البيان بأن "أعمال الاجتماع الأول توجت بالتوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الشباب، والرياضة، وتشجيع الاستثمار المباشر، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتقييس".



وأضاف أن "أعمال مجلس التنسيق شهدت استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها، وبحث سبل تعزيزها، والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين".