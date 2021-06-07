اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات ناسفة بـ3 محافظات عراقية

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه وفقا لمعلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع لمفاصلها الاستخبارية في قيادتي عمليات ديالى وغرب نينوى، اكدت تواجد احد الارهابيين في ديالى ووجود اسلحة واعتدة وصواريخ وحزام ناسف في قواطعهم.



واضاف، انه بناءً على تلك المعلومات توجهت مفارز شُعب الاستخبارات العسكرية في هاتين الفرقتين باتجاه اهدافها حيث تمكنت من ضبط ٩٢ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر مملوءة بالـ C4 و٣٨ مسطرة تفجير، في حين قامت مفارز الجهد الهندسي للفرقتين برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.



وفالت خلية الاعلام الامني أنه تم على اثرها توجه مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرق الخامسة والخامسة عشرة وباسناد من الفوج الرابع لواء ١٩ والفوج الاول لواء ٢١ من ضبط كدسين للعتاد ضمت حزاماً ناسفاً، و٥ كغم من مادة الC4و٢ كغم من مادة الTNT ، و٣٥ قنبرة هاون مختلفة العيارات، و٢ صاروخ كراد و٤ صواريخ كاتيوشا وركائز للهاونات عدد ٣، فضلا عن ٣ حشوات قاذفة وسبطانة هاون وعلبة عتاد bkc.



استنادا الى معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع لمفاصلها الاستخبارية في الفرقتين ١٤ و ١٠ اكدت وجود عدداً كبيراً من العبوات الناسفة في مخمور بمحافظة نينوى والرمادي بمحافظة الانبار.



ولفتت الى أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة والفوج الثاني اللواء الرابع تمكنت من القاء القبض على ارهابي في مندلي ب‍ديالى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.