الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 09:05

أنصارالله ترحب بتحقيق مستقل بسقوط ضحايا مدنيين في قصف معسكر مأرب

أنصارالله ترحب بتحقيق مستقل بسقوط ضحايا مدنيين في قصف معسكر مأرب
وكتب الحوثي في تغريدة له على “تويتر”: “سألنا الأخوة في وزارة الدفاع اليمنية فأفادوا بانهم قصفوا فقط المعسكر الذي في الصورة بالأسفل ولديهم ما يثبت”.

وأضاف: “نرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مأرب اليوم أو ما هو حاصل من قتل لأطفال الجمهورية اليمنية والمدنيين في جميع المحافظات ممن استهدفتهم أمريكا وتحالفها”.

وتابع: “ما أثبتته التحقيقات فستلتزم الوزارة بدفع التعويضات وأي شيء يلزم عليها فنحن حريصين كماهم الأخوة بالدفاع على أن يلتزم الجميع بالتوجيهات التي أصدرها قائد الثورة منذ اليوم الأول للعدوان، وهو الرد على مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين كما هو موجود بالقانون اليمني.. أسال الله للجميع السلامة”.

وقالت مصادر طبية في المستشفى العسكري بمأرب، إن “عدد القتلى ارتفع إلى 21″، وذلك عقب إعلان السلطات في وقت سابق إنه “17 شخصا”.

وكانت حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، إدعت أن الانفجار الذي دمر محطة البنزين وأدى إلى تفحم هياكل السيارات، نتج عن صاروخ أطلقته أنصارالله على المدينة.
رقم : 936718
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
5 حزيران 2021
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية