الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 12:48

بدء فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني بصنعاء

بدء فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني بصنعاء
وفي افتتاح المؤتمر أكد محمد علي الحوثي، الحاجة إلى مواكبة العلوم والتطور التكنولوجي في المجالات الهامة والحساسة وأهمها الأمن السيبراني.. قائلاً “لدينا عقول يمنية تستطيع أن تبدع في كل المجالات ويجب الاهتمام بها ودعمها”.

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أكد أن الحكومة ستعمل على إنجاح فعالية الأمن السيبراني بكل ما تستطيع.. داعيا كل مسؤول إلى أن يستشعر مسؤوليته تجاه وطنه.

وأوضح أن اليمن ونتيجة العدوان أصبح أكثر تضررا ويجب أن نوقف الهجمة علينا سيما في مجال الأمن السيبراني.. مبيناً أن هناك عمل تشاركي بين مختلف العقول الأكاديمية في القطاعين العام والخاص للخروج بمخرجات عملية تشرف اليمن وتحدث نقلة نوعية.

من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، إلى أن الأمن السيبراني وأمن الدولة لا يقل أهمية عن جبهات القتال، و يجب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للمعلومات.

بدورة لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير، إلى أن الأمن السيبراني أصبح أولوية للتعامل مع كافة التهديدات والهجمات الإلكترونية، كما أصبح أهم أركان التنمية لأي بلد وفي اليمن لابد أن نصل إلى مرحلة متقدمة في هذا الجانب.
رقم : 936755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
5 حزيران 2021
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية