بدء فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني بصنعاء

وفي افتتاح المؤتمر أكد محمد علي الحوثي، الحاجة إلى مواكبة العلوم والتطور التكنولوجي في المجالات الهامة والحساسة وأهمها الأمن السيبراني.. قائلاً “لدينا عقول يمنية تستطيع أن تبدع في كل المجالات ويجب الاهتمام بها ودعمها”.



رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أكد أن الحكومة ستعمل على إنجاح فعالية الأمن السيبراني بكل ما تستطيع.. داعيا كل مسؤول إلى أن يستشعر مسؤوليته تجاه وطنه.



وأوضح أن اليمن ونتيجة العدوان أصبح أكثر تضررا ويجب أن نوقف الهجمة علينا سيما في مجال الأمن السيبراني.. مبيناً أن هناك عمل تشاركي بين مختلف العقول الأكاديمية في القطاعين العام والخاص للخروج بمخرجات عملية تشرف اليمن وتحدث نقلة نوعية.



من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، إلى أن الأمن السيبراني وأمن الدولة لا يقل أهمية عن جبهات القتال، و يجب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للمعلومات.



بدورة لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير، إلى أن الأمن السيبراني أصبح أولوية للتعامل مع كافة التهديدات والهجمات الإلكترونية، كما أصبح أهم أركان التنمية لأي بلد وفي اليمن لابد أن نصل إلى مرحلة متقدمة في هذا الجانب.