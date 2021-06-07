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الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 12:50

الصحة الايرانية: انخفاض الاصابات والوفيات بكورونا

الصحة الايرانية: انخفاض الاصابات والوفيات بكورونا
واضافت المتحدثة بأسم وزارة الصحة: ان اعلى معدل للاصابات بفيروس كورونا في البلاد الأسبوع الماضي كان في محافظات جهار محال وبختياري، إيلام، خوزستان، وهرمزكان، على التوالي، وأيضًا أعلى معدل للوفيات في محافظات البرز، قزوين، جهارمحال وبختياري، وأذربيجان شرقي على التوالي.

وتابع تقول: للاسف، على الرغم من استمرار الاتجاه التنازلي في حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في الأسبوع الماضي، فإن هبوط المخطط البياني لحالات الاصابة في البلاد بطيء للغاية وتوقف في بعض المحافظات، وهو ما يمكن اعتباره إنذارًا خطيرًا.

وقالت لاري: حسب آخر الدراسات، تبلغ نسبة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في البلاد حوالي 70٪، وهي بعيدة عن المستوى المطلوب.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة: ​"كما أعلنا سابقًا، للأسف في بعض المدن الحمراء نواجه انتشار فيروس كورونا من السلالة الهندية والجنوب إفريقية، وهو بالتأكيد سيكرر تجربة الأيام الصعبة إذا لم يتم الالتزام بالبروتوكولات الصحية.
رقم : 936756
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