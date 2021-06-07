آية الله عيسى قاسم: البحرين ليست مزرعة فساد

وتوجه سماحته إلى أمريكا والحكومة البحرينية في التغريدة بالقول إنه "يا أمريكا ويا حكومة البحرين: بحرين الإسلام ليست مزرعة فساد ولا مكانا للإعلان والترويج لما حرم الله، ولا لانتهاك عظمة الإسلام".



وأكد سماحته أن "شعب البحرين شعب مقاوم للفساد، والمثليون عنوان يعني السحاق واللواط وهما كبيرتان وفيهما الحد الشرعي" لافتا إلى أن "البحرين ليست أمريكا لا في علمانيتها ولا في أخلاقها".



ويأتي هذا التصريح ردا على رفع السفارة الأمريكية في البحرين علم المثليين إلى جانب العلم الأمريكي.



وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين نشرت على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعلم الأمريكي بجانبه علم "المثليين".



وكتبت السفارة الأمريكية أسفل الصورة: "ترفع السفارة الأمريكية في المنامة اليوم بفخر علم المثليين".



واضافت السفارة الأمريكية أن "البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم سترفع بفخر علم قوس قزح لدعم النهوض بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص" ، على حد تعبيرها.