الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 13:46

آية الله عيسى قاسم: البحرين ليست مزرعة فساد

آية الله عيسى قاسم: البحرين ليست مزرعة فساد
وتوجه سماحته إلى أمريكا والحكومة البحرينية في التغريدة بالقول إنه "يا أمريكا ويا حكومة البحرين: بحرين الإسلام ليست مزرعة فساد ولا مكانا للإعلان والترويج لما حرم الله، ولا لانتهاك عظمة الإسلام".

وأكد سماحته أن "شعب البحرين شعب مقاوم للفساد، والمثليون عنوان يعني السحاق واللواط وهما كبيرتان وفيهما الحد الشرعي" لافتا إلى أن "البحرين ليست أمريكا لا في علمانيتها ولا في أخلاقها".

ويأتي هذا التصريح ردا على رفع السفارة الأمريكية في البحرين علم المثليين إلى جانب العلم الأمريكي.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين نشرت على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعلم الأمريكي بجانبه علم "المثليين".

وكتبت السفارة الأمريكية أسفل الصورة: "ترفع السفارة الأمريكية في المنامة اليوم بفخر علم المثليين".

واضافت السفارة الأمريكية أن "البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم سترفع بفخر علم قوس قزح لدعم النهوض بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص" ، على حد تعبيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 936764
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
5 حزيران 2021
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
الرجل الإلهي الذي نفخ روح الله في جسد الأمة
5 حزيران 2021
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
الكاظمي: الحشد الشعبي أبنائي وأرفض المساس بهم
4 حزيران 2021
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
آية الله عيسى قاسم: الثورة الإسلامية الإيرانية هويتها قرآنية
4 حزيران 2021
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
السيد الخامنئي: إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات
4 حزيران 2021
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
فصائل المقاومة تستهدف طائرات مسيرة "اسرائيلية" في سماء غزة
4 حزيران 2021
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
ايران: اجراءات الحظر الاحادية جريمة ضد الانسانية
4 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية