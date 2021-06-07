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الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 17:45

مناورات سورية روسية مشتركة لصد اي هجوم بحري

مناورات سورية روسية مشتركة لصد اي هجوم بحري
وأظهرت المقاطع المصورة تدريبات على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدف خلالها عناصر من الجيش الروسي والسوري أهدافا معادية قادمة من البحر.

وقامت العناصر باختبار التكتيكات العسكرية المختلفة بشكل مشترك، حيث كشفت التدريبات عن مستوى الاستعداد البدني والعسكري والتنسيق بين أفراد الجيشين خلال المعارك والمخاطر المشتركة.

كما تم استخدام مدافع متوسطة برهنت فعاليتها خلال المعارك ضد الإرهابيين في سوريا وخصوصا في المناطق المفتوحة، حيث قام جنود من الجيش السوري بإطلاق رشقات تدريبية على أهداف مشبوهة.

وشدد ضابط في الجيش السوري على أهمية المناورات والتدريبات المشتركة خصوصا أن الجيشين يقاتلان بالأسلحة الروسية نفسها ما يعد مهما في تطبيق التكتيكات العسكرية في الميدان القتالي.

وتجري تدريبات مشتركة بين الجيش السوري والروسي بشكل دوري ومستمر في منطقة الشقيفات الواقعة على الساحل السوري.
مصدر : وكالات
رقم : 936770
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