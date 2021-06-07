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الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 18:42

حزب الله يعزي بوفاة حجة الاسلام محتشمي بور

حزب الله يعزي بوفاة حجة الاسلام محتشمي بور
وقال في بيان بهذا الشأن:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏" إنا لله وإنا إليه راجعون"‏

غَادرنا اليوم إلى دار البقاء وإلى جوار الله عز وجل أخٌ كبير وعزيز هو سماحة العلامة المجاهد ‏السيد علي أكبر محتشمي بور ( رضوان الله تعالى عليه) بعد عمرٍ مبارك مَليء بالجهاد ‏والنضال والعمل الدؤوب في خدمة الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران وشعوب منطقتنا ‏بالخصوص، فقد بذل سماحته جهوداً كبيرة عام 1982م بعد الإجتياح الإسرائيلي لمناطق ‏واسعة من لبنان مع شهيدنا القائد السيد عباس الموسوي ( رضوان الله تعالى عليه) وإخوة ‏آخرين من أجل إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان، وقَدم لها كل أشكال الدعم الممكن، كما أن ‏جهوده الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية ونُصرتها معروفة للجميع، وما زالت جراحه ‏الدامية في يديه ووجهه وصدره جراء محاولة إغتياله شاهدةً على موقعه الجهادي الكبير، ‏خصوصاً في تلك المرحلة من الصراع مع العدو الصهيوني.‏

إننا في حزب الله نَتقدم من سماحة الإمام السيد الخامنئي ( دام ظله) ومن عائلة سماحة السيد ‏محتشمي الشريفة فرداً فرداً ومن جميع أصدقائه ورفاق دربه ومحبيه بأحر التعازي برحيل هذا ‏السيد العزيز والحبيب، ونُعبر عن مواساتنا ومشاركتنا مشاعر الحزن لِفراقه، ونُسلم لأمر الله ‏تعالى ومشيئته، ونَسأل الله تعالى لسماحته الرحمة وعلو الدرجات.‏

حزب الله
رقم : 936781
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