وزير الداخلية الايراني: الظروف مهيأة لاجراء الانتخابات في اجواء صحية

واضاف عبد الرضا رحماني فضلي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين ، على هامش الاجتماع الخامس عشر للمقر الوطني لمكافحة كورونا ، انه في اجتماع اليوم ، تمت متابعة موضوع الحجر الصحي وسبل معاقبة من لايراعون الحجر الصحي وقد اتخذت وزارة الصحة إجراءات فعالة في هذا الصدد.



وطالب وزير الداخلية المواطنين ، وخاصة من يعانون من هذا المرض ، بمراعاة الحجر الصحي والعمل في ظروف أفضل من خلال إبقاء المرضى في أماكن الحجر الصحي سواء في المنزل أو في المستشفيات والمخيمات والمقرات.



وتابع رحماني فضلي ان ممثل وزارة الصحة قدم تقريرا مفصلا اليوم عن حالة المرض والوفيات في عموم البلاد". وبحسب هذا التقرير ، فإن الوضع آخذ في التحسن في جميع المحافظات باستثناء محافظات كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوشستان ، الأمر الذي يتطلب بالطبع رعاية جدية.



وأضاف: "تقرر إرسال تعليمات إلى هذه المحافظات الثلاث حتى تتمكن من احتواء الجائحة عبر رعاية الضوابط الصحية اللازمة والمقررات اقصى ما يمكن في هذه المحافظات."