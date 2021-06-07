وقال المصدر إنه "تم إطلاق سراح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بقرار قضائي؛ لعدم كفاية الأدلة".



وفي 26 أيار، اعتقلت قوة أمنية بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.