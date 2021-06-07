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الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 20:18
إطلاق سراح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح
وقال المصدر إنه "تم إطلاق سراح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بقرار قضائي؛ لعدم كفاية الأدلة".
وفي 26 أيار، اعتقلت قوة أمنية بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.
مصدر :
وكالات
رقم :
936800
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