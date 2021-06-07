السيد الحوثي يلتقي وفد المكتب السلطاني العماني

واضاف المصدر: ان قائد حركة انصارالله اليمنية السيد الحوثي يناقش مع وفد المكتب السلطاني العماني القضايا الانسانية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وفي وقت سابق من اليوم التقى رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط وفد المكتب السلطاني العماني بالعاصمة صنعاء .



واعلنت وكالة سبأ:ان الرئيس المشاط عبر عن شكره وامتنانه للمواقف النبيلة لسلطنة عمان الشقيقة تجاه أبناء الشعب اليمني خلال العدوان والحصار .



وناقش الرئيس المشاط مع الوفد العماني الجهود التي تبذلها سلطنة عمان للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يكابدها أبناء شعبنا، آملا نجاح هذه الجهود.