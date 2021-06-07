حكومة الاحتلال الجديدة ستستأنف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية مباشرة

ووفقا لتقريرها الصادر اليوم الإثنين، أفادت الصحيفة: "قالت مصادر في حكومة الاحتلال المقبلة لمسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم يخططون لاستئناف محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة".



وذكرت، أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس زعيم حزب "أزرق وأبيض"، الذي من المقرر أن يحتفظ بمنصبه في حكومة الاحتلال الجديدة، أدلى بتصريحات مماثلة لكبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.



وزعم التقرير، أن الرسائل نقلت إلى المسؤولين الأمريكيين دون موافقة أو علم رئيس وزراء الاحتلال المكلف نفتالي بينيت، فيما قال مكتب بينيت إن رئيس مجلس إدارة حزب "يمينا" لم يكن على علم بأي رسائل من هذا القبيل إلى إدارة بايدن.